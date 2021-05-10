وزارة الصحة تنعى الأستاذ رضا مبروك ​أبرز مؤسسي المدرسه التونسية لطب العيون

نسأل الله عز وجل ان يتغمد الفقيد بواسع رحمته و يسكنه فسيح جناته، و يلهم أهله وذويه الصبر و السلوان



وانا لله وانا اليه راجعون.

نعت وزارة الصحة الأستاذ رضا مبروك أبرز مؤسسي المدرسه التونسية لطب العيون عن سن 99 عام قضاها الفقيد في خدمة مرضاه بعيادته بحي باب منارة بالعاصمة عند عودته من باريس سنة 1952 وبمستشفى شارل نيكول ثم بمعهد الهادي الرايس للعيون الذي إلتحق به منذ تأسيسه ومساهما في نشر تعليم الطب في تونس وثقافة الوقاية من فقدان البصر من خلال مؤلفاته العلمية وتنظيمه العديد من المؤتمرات العالمية بتونس وجلبه لبلادنا بفضل علاقاته بالنخب العلمية في هذا الإختصاص الدقيق من كل القارات لإلقاء المحاضرات وتأمين التربصات وإجراء العمليات الجراحية المتطورة مع الفرق الطبية التونسية ذلك على غرار ما تمكنت من تقديمه باخرة Hope وطائرة Orbis هذين المستشفيين المتنقلين المعدين لحماية البصر في العالم والتعريف بالمستجدات المتسارعة التي يشهدها طب العيون.وعند بلوغه سن التقاعد سنة 1986 أسس الراحل بعيادته بباب منارة نادي البصر الذي يستقبل إلى اليوم المرضى وعائلاتهم الذين يجدون فيه كل الخدمات الصحية والمساعدات الإجتماعية والذي يؤمن أيضا بفضل إنصهار العديد من أطباء العيون المتطوعين خدمات صحية داخل البلاد وخارجها وبالخصوص في دول جنوب الصحراء.