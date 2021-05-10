صفاقس: وزير الصحة يفتتح أكبر مركز تلقيح على المستوى الوطني

تحوّل وزير الصحة الدكتور فوزي مهدي اليوم الإثنين 10 ماي 2021 إلى ولاية صفاقس حيث تولى إعطاء إشارة إنطلاق إستغلال مركز ثان للتلقيح ضد كوفيد-19 بمدينة صفاقس بقاعة الرياضة بشط القراقنة.
وتقدر طاقة إستيعاب هذا المركز بـ2000 شخص يوميا بما يجعله أكبر مركز تلقيح على المستوى الوطني وذلك للمسامهة في تقريب خدمة التلقيح للمواطنين والتسريع فيها بولاية صفاقس التي تشهد إقبالا كبيرا على التسجيل في منظومة Evax.
وقام فوزي مهدي بزيارة مركز التلقيح بدار الشباب طريق الميناء حيث إطلع على سير عملية التلقيح وعاين بعض الإخلالات التي يشهدها هذا المركز مشددا على ضرورة تجاوزها في أقرب الآجال. كما أشاد الوزير بمجهودات الإطارات الصحية العاملة بع واستمع إلى مشاغل المواطنين مجيبا على إستفساراتهم.
كما تحول الوزير إلى جزيرة قرقنة للوقوف على سير عملية التلقيح بالمركز المخصص بالجزيرة مصحوبا بكل من والي الجهة السيد أنيس الوسلاتي والمدير الجهوي للصحة الدكتور جوهر المكني ومديرة إدارة الرعاية الصحية الأساسية بوزارة الصحة الدكتورة أحلام قزارة.
وتقدر طاقة إستيعاب هذا المركز بـ2000 شخص يوميا بما يجعله أكبر مركز تلقيح على المستوى الوطني وذلك للمسامهة في تقريب خدمة التلقيح للمواطنين والتسريع فيها بولاية صفاقس التي تشهد إقبالا كبيرا على التسجيل في منظومة Evax.
وقام فوزي مهدي بزيارة مركز التلقيح بدار الشباب طريق الميناء حيث إطلع على سير عملية التلقيح وعاين بعض الإخلالات التي يشهدها هذا المركز مشددا على ضرورة تجاوزها في أقرب الآجال. كما أشاد الوزير بمجهودات الإطارات الصحية العاملة بع واستمع إلى مشاغل المواطنين مجيبا على إستفساراتهم.
كما تحول الوزير إلى جزيرة قرقنة للوقوف على سير عملية التلقيح بالمركز المخصص بالجزيرة مصحوبا بكل من والي الجهة السيد أنيس الوسلاتي والمدير الجهوي للصحة الدكتور جوهر المكني ومديرة إدارة الرعاية الصحية الأساسية بوزارة الصحة الدكتورة أحلام قزارة.
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