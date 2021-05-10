   Om Kalthoum - الحب كده  

صفاقس: وزير الصحة يفتتح أكبر مركز تلقيح على المستوى الوطني

Publié le Lundi 10 Mai 2021 - 16:18 قراءة: 0 د, 47 ث
تحوّل وزير الصحة الدكتور فوزي مهدي اليوم الإثنين 10 ماي 2021 إلى ولاية صفاقس حيث تولى إعطاء إشارة إنطلاق إستغلال مركز ثان للتلقيح ضد كوفيد-19 بمدينة صفاقس بقاعة الرياضة بشط القراقنة.

وتقدر طاقة إستيعاب هذا المركز بـ2000 شخص يوميا بما يجعله أكبر مركز تلقيح على المستوى الوطني وذلك للمسامهة في تقريب خدمة التلقيح للمواطنين والتسريع فيها بولاية صفاقس التي تشهد إقبالا كبيرا على التسجيل في منظومة Evax.




وقام فوزي مهدي بزيارة مركز التلقيح بدار الشباب طريق الميناء حيث إطلع على سير عملية التلقيح وعاين بعض الإخلالات التي يشهدها هذا المركز مشددا على ضرورة تجاوزها في أقرب الآجال. كما أشاد الوزير بمجهودات الإطارات الصحية العاملة بع واستمع إلى مشاغل المواطنين مجيبا على إستفساراتهم.

كما تحول الوزير إلى جزيرة قرقنة للوقوف على سير عملية التلقيح بالمركز المخصص بالجزيرة مصحوبا بكل من والي الجهة السيد أنيس الوسلاتي والمدير الجهوي للصحة الدكتور جوهر المكني ومديرة إدارة الرعاية الصحية الأساسية بوزارة الصحة الدكتورة أحلام قزارة.

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 225574



En continu

Toutes les news

الاثنين 10 ماي 2021 | 28 رمضان 1442
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
26°
 29° % 29 :الرطــوبة
تونــس 18°
6.17 كم/س
 :الــرياح
الاثنينالثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعة
29°-1825°-1724°-1527°-1530°-17
  • Avoirs en devises
    20796,4

  • (10 mai)
  • Jours d'importation
    139
  •              1 € = 3,32250 DT        1$ =2,75487 DT
  • Solde Compte du Trésor   (10 mai)   1362,8 MDT