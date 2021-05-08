وزيرة المرأة ووزير الصحة يعودان الأطفال بقسم السرطان في مستشفى البشير حمزة بالعاصمة

أدت وزيرة المرأة والأسرة وكبار السن إيمان الزهواني هويمل رفقة وزير الصحة فوزي المهدي يوم السبت زيارة إلى قسم السرطان بمستشفى البشير حمزة للأطفال بالعاصمة، حيث توليا تقديم هدايا للأطفال المقيمين هناك وتكريم الإطار الطبي وشبه الطبي المشرف على القسم.و تتنزل هذه الزيارة في إطار النشاط السنوي لجمعية أمنيتي وهي جمعية تهدف إلى تحقيق أمنيات الأطفال المرضى من ذوي الحالات الحرجة والمستعصية لتقوية مناعتهم في تحمل آلامهم وقساوة العلاج الذي غالبا ما يخضعون له.وقدم الوزيران رفقة رئيسة الجمعية بثينة المالكي الهدايا التي أحضرتها الجمعية للأطفال بمناسبة عيد الفطر كما تولت وزيرة المرأة والأسرة وكبار السن تكريم الإطار الطبي وشبه الطبي المشرف على قسم السرطان تقديرا للجهود التي يبذلونها.