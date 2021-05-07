وزارة التجارة تضبط قائمة تضم 30 نشاطا معفيا من قيود الحجر الصحي الشامل من 9 الى 16 ماي 2021

قائمة القطاعات والأنشطة المعفيّة من إجراء الحجر الصحي الشّامل



1/خزانات القمح (ديوان الحبوب)

2/ المطاحن

3/ وحدات صناعة العجين الغذائي

4/ وحدات صنع الخميرة

5/ المخابز

6/ تجار الجملة والتفصيل (مواد غذائية وتوابل)

7/ المساحات التجارية الكبرى والمتوسطة والصغرى (باستثناء الأروقة التّجاريّة للمواد غير الغذائيّة: Les galeries marchandes)

8/ وحدات تجميع الحليب

9/ وحدات صنع الحليب ومشتقاته

10/ مخازن الديوان التونسي للتجارة

11/ منشآت تربية الدواجن/ المفارخ

12/ مذابح دواجن ولحوم حمراء

13/ مخازن لحوم وبيض

14/ مخازن التبريد للخضر والغلال والأسماك

15/ تجار الجملة والتفصيل للخضر والغلال والأسماك واللّحوم الحمراء والدّواجن

16/ جميع وحدات صنع اللف ومواد التعليب والمؤسّسات المنتجة للمواد الأوليّة المرتبطة بها

17/ وحدات تعليب المياه المعدنية

18/ وحدات تكرير الزيوت النباتية

19/ وحدات تعليب الزيوت النباتية

20/ مراكز الإنتاج والتّحويل والخزن للمنتوجات والمصبّرات الغذائيّة

21/ وحدات فرز وتعليب التّمور

22/ وحدات تخزين وتعليب زيت الزّيتون

23/ شركات إنتاج وتكرير السكّر

24/ محلاّت بيع المواد الصحيّة ومواد التّنظيف

25/ محلاّت بيع الأسمدة والمبيدات والمعدّات الفلاحيّة والأعلاف

26/ محلاّت بيع المستلزمات والمعدّات الطبيّة وشبه الطبيّة

27/ وكلاء بيع الغاز السّائل والمميَّع (GPL) والفحم وبترول الإنارة

28/ أسواق الجملة للخضر والغلال والأسماك

29/ المؤسّسات والأنشطة المرتبطة بعمليّات التّصدير والتّوريد

30/ محلاّت بيع المرطّبات والحلويّات

عملا بقرارات اللّجنة الوطنيّة لمقاومة فيروس كورونا المعلن عنها بتاريخ 07 ماي 2021 والقاضية بإقرار حجر صحّي شامل خلال الفترة الممتدّة من 09 إلى 16 ماي 2021، تُعلم وزارة التّجارة وتنمية الصّادرات أنّ القطاعات والأنشطة والمحلاّت المسموح لها بمواصلة نشاطها خلال الفترة المذكورة تقتصر بصفة حصريّة على:- المحلاّت التّجاريّة للمواد الغذائيّة (تغذية عامّة، لحوم، الدّواجن ومشتقّاتها، خضر وغلال، أسماك، مخابز، محلاّت بيع المرطّبات والحلويّات)،- أسوا ق الجملة للخضر والغلال والأسماك،- محلاّت بيع المواد الصحيّة ومواد التّنظيف،- المساحات التجارية الكبرى والمتوسطة والصغرى (باستثناء الأروقة التّجاريّة للمواد غير الغذائيّة: Les galeries marchandes)،- المؤسّسات والأنشطة المرتبطة بعمليّات التّصدير والتّوريد،- وحدات الصّنع والتّكرير والتّحويل والخزن التي لها علاقة مباشرة بالأنشطة المذكورة والواردة بالقائمة المصاحبة.ويُستثنى من منع التّنقّل بين المدن وخلال فترات حضر الجولان جميع المتعاملين الإقتصاديّين النّاشطين في مجالات التّزويد والتّزوّد والتّصدير والتّوريد.كما يسمح بإيصال الطلبيات إلى المستهلك (التوصيل المنزلي) في إطار القائمة المضبوطة.وتشدّد الوزارة على ضرورة التقيّد بمقتضيات البروتوكول الصحي الخاص بكلّ نشاط