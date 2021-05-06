   Om Kalthoum - هلّت ليالي  

لطفي المرايحي: مستعد لتولي رئاسة الحكومة خلفا للمشيشي

Publié le Jeudi 06 Mai 2021 - 10:54 قراءة: 0 د, 26 ث
قال الأمين العام للاتحاد الشعبي لطفي المرايحي في مداخلة على قناة الزيتونة ان تونس تفتقر لقيادات سياسية قادرة على مجابهة الأزمة الاقتصادية ومواجهة العائلات المتنفذة ومن يقف ورائهم.
ورفض لطفي المرايحي الحديث عن وجود اتصالات به من قبل بعض القيادات في البلاد لتولي منصب رئيس للحكومة خلفا لهشام المشيشي".
وأضاف المرايحي " مستعد لتولي المنصب اذا وجدوا في شخصي الأهلية اللازمة لمواجهة الازمة".
واكد لطفي المرايحي انه من الواجب احداث توازن بين رئيس الجمهورية قيس سعيد وبين رئيس الحكومة ورئيس البرلمان.



Commentaires


5 de 5 commentaires pour l'article 225336

Cartaginois2011  ()  |Jeudi 06 Mai 2021 à 12h 03m |           
وانت عندك رئيس باش يسمي الوزراء الذين سوف تختارهم،او حتى باش يسميك انت؟رئيسك خارق للدستور و للقانون او ستسمي من يختارهم هو و ديوانه و حزامه في الاقلية المعارضة؟آش عندك في مخّك؟

RESA67  (France)  |Jeudi 06 Mai 2021 à 11h 59m |           
Mongi,
KS a été élu par le peuple et largement.
Il est plus légitime que tous les parlementaires et le président du parlement.

BABANETTOO  (France)  |Jeudi 06 Mai 2021 à 11h 50m |           
Mrayhi ... mella bhim !

Ra7ala  (Saudi Arabia)  |Jeudi 06 Mai 2021 à 11h 25m |           
كما قال منجي:
المشكلة في قيس سعيد موش في المشيشي. كان تنجّم تاخذ بلاصة قيس خوذ

Mongi  (Tunisia)  |Jeudi 06 Mai 2021 à 11h 01m |           
المشكلة في قيس سعيد موش في المشيشي. كان تنجّم تاخذ بلاصة قيس خوذ.



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