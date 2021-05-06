لطفي المرايحي: مستعد لتولي رئاسة الحكومة خلفا للمشيشي

قال الأمين العام للاتحاد الشعبي لطفي المرايحي في مداخلة على قناة الزيتونة ان تونس تفتقر لقيادات سياسية قادرة على مجابهة الأزمة الاقتصادية ومواجهة العائلات المتنفذة ومن يقف ورائهم.ورفض لطفي المرايحي الحديث عن وجود اتصالات به من قبل بعض القيادات في البلاد لتولي منصب رئيس للحكومة خلفا لهشام المشيشي".وأضاف المرايحي " مستعد لتولي المنصب اذا وجدوا في شخصي الأهلية اللازمة لمواجهة الازمة".واكد لطفي المرايحي انه من الواجب احداث توازن بين رئيس الجمهورية قيس سعيد وبين رئيس الحكومة ورئيس البرلمان.