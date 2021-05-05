وزير الخارجية الكويتي يشرع اليوم في زيارة إلى تونس

يؤدي وزير الخارجية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الكويتي الشيخ أحمد ناصر المحمد الأحمد الجابر الصباح يومي 5 و 6 ماي 2021 زيارة إلى تونس، محمّلا برسالة من أمير دولة الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح إلى رئيس الجمهورية، قيس سعيد.وسيعقد وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، عثمان الجرندي، جلسة عمل مع نظيره الكويتي لبحث علاقات التعاون الثنائي بين البلدين وسبل دعمها والارتقاء بها في كافة المجالات، وكذلك عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.وكان وزير الخارجية الكويتي بدأ زيارة إلى الجزائر تستغرق يومين، لبحث قضايا عربية، ونقل رسالة من أمير البلاد إلى الرئيس الجزائري.وقال وزير الخارجية الجزائري صبري بوقدوم، عبر حسابه على تويتر، إنه التقى نظيره الكويتي بعد وصوله الجزائر ، في وقت متأخر من مساء الثلاثاء.وأوضح أن الزيارة جاءت "لتسليم رسالة إلى رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، من أخيه صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح".من جهتها، قالت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية، إن الصباح "وصل إلى الجزائر في زيارة رسمية لمدة يومين لبحث تطوير التعاون الثنائي بين البلدين، بالإضافة إلى القضايا العربية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك".وأضافت أن الصباح "سيلتقي نظيره الجزائري (..) على أن تختتم زيارته بلقاء مع الرئيس تبون".والثلاثاء، أجرى وزير الخارجية الكويتي مباحثات مع كل من رئيس الحكومة الليبية، عبد الحميد الدبيبة، ورئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، في العاصمة طرابلس، ودعا الأخير لزيارة الكويت.