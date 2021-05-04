"سبل دعم موقف تونس لدى المؤسسات المالية العالمية" أبرز محاور مكالمة هاتفية بين الرئيس سعيّد ونظيره الألماني

جرت، صباح اليوم الثلاثاء 4 ماي 2021، مكالمة هاتفية جمعت رئيس الجمهورية قيس سعيّد برئيس جمهورية ألمانيا الاتحادية فرانك فالتر شتاينماير وتناولت العديد من القضايا من بينها العلاقات التونسية الألمانية وكيفية دعم موقف تونس لدى المؤسسات المالية العالمية.كما تطرّقت المحادثة وفق بلاغ رئاسة الجمهورية, إلى آثار جائحة كوفيد-19 على العالم بأسره، وأعرب الرئيسان عن تطلعهما إلى مزيد الإرتقاء بالعلاقات الثنائية المتميزة في عديد المجالات لا سيّما منها الاقتصادي والعلمي وفي قطاعات أخرى بما يفتح آفاق جديدة للتعاون بين البلدين.كما توقّف الرئيسان مطوّلا على تطوّر الأوضاع في ليبيا حيث شدّد رئيس الدولة على أن الشرعية في هذا البلد لا يمكن أن تكون سوى شرعية ليبية خالصة دون تدخل أي قوة أجنبية.ولقد كانت هذه المكالمة مناسبة، أيضا، تبادل خلالها الرئيسان الدعوات لزيارة البلدين حال استقرار الأوضاع الصحية.