الجرندي يستقبل سفير جمهورية الصين الشعبية بتونس

استقبل وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، عثمان الجرندي اليوم الثلاثاء 4 ماي 2021 بمقر الوزارة سفير جمهورية الصين الشعبية بتونس "جانغ جيان" ZHANG Jianguo.وتناول اللقاء العلاقات الثنائية المثمرة بين البلدين الصديقين وسبل الارتقاء بها في كافة المجالات.وأكد عثمان الجرندي بالمناسبة على ضرورة تعزيز التعاون بين تونس والصين لاسيما في هذا الظرف الصحي الصعب الذي تمر به كل دول العالم جراء أزمة الكوفيد 19، داعيا إلى تكثيف الجهود والتنسيق بين الجانبين للتسريع في توفير اللقاحات المضادة لفيروس كورونا لفائدة بلادنا.وجوابا على بعض الاستفسارات حول تشديد إجراءات دخول الأجانب إلى الصين بسبب فيروس كورونا، أشار ZHANG Jianguo إلى أن بلاده اتخذت هذه الإجراءات للحد من عدد الحالات الوافدة المصابة بفيروس كورونا، حيث أنها خفضّت من نسق إسناد التأشيرات، مبينا أن الوضع الصحي في بلاده قد حتم على غرار أغلب دول العالم فرض قيود شاملة على جميع الوافدين الأجانب مهما كانت جنسياتهم وأن الأولوية تبقى لعدد محدود من الزائرين.على صعيد آخر، تناول اللقاء تعزيز التعاون والتنسيق بين البلدين داخل المنظمات الإقليمية والدولية ولاسيما بمناسبة ترؤس جمهورية الصين الشعبية لمجلس الأمن الدولي هذا الشهر.وشدد وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج على مزيد العمل من أجل رفع تحديات القارة الإفريقية من خلال إعطاء الأولوية للتنمية المتضامنة وتبادل الخبرات وتكثيف المبادرات الكفيلة بتثبيت مقوّمات الأمن والاستقرار والسلم لكافة شعوب القارة.من ناحيته، ثمّن السفير الصيني الجهود التي تقوم بها بلادنا والمبادرات البناءة التي تقدمت بها خلال عضويتها غير الدائمة في مجلس الأمن الدولي، مؤكدا في هذا الصدد على أن الصين ستواصل تعاونها المثمر مع تونس والعمل معها من أجل المساهمة في حل القضايا الدولية والإقليمية العالقة ذات الاهتمام المشترك.