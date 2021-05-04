10 سنوات سجنا في حق شاب حرض على القتل والكراهية بين الاديان

باب نات - حكمت هيئة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الارهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس ب10 سنوات سجنا في حق شاب مثل امام انظارها موقوفا من اجل تهم التحريض على قتل شخص ،واحداث جروح وضرب وغير ذلك من أنواع العنف والتكفير ،والتحريض على الكراهية والتباغض بين الاجناس والاديان والمذاهب،وتعمد الإشادة والتمجيد علنا وبصفة صريحة بجريمة ارهابية وبمرتكبيها وبتنظيم له علاقة بالجرائم الإرهابية وباعضائه ونشاطه وبأرائه وافكاره وذلك على خلفية تحريضه عبر مواقع التواصل الاجتماعي فايس بوك على القتل والتباغض بين الاديان وتنزيل مقاطع فيديو لداعش تحرض بدورها على الذبح والقتل واعتبار الأجانب كفار.



