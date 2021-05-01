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سعيّد من الشعانبي: القوات المسلّحة تبقى كلها تحت قيادة رئيس الجمهورية

Publié le Samedi 01 Mai 2021 - 21:42 قراءة: 1 د, 5 ث
تقاسم رئيس الجمهورية قيس سعيد، مساء يوم السبت 1 ماي 2021، مأدبة إفطار بالمنطقة العسكرية المغلقة بجبل الشعانبي بولاية القصرين مع مجموعة من ضباط الجيش و إطارات أمنية من حرس وطني و شرطة.

وأكد رئيس الدولة، بالمناسبة، على حماية الدولة التونسية من كل الانقسامات، وعلى أن القوات المسلحة عسكرية كانت أو أمنية تبقى كلها تحت قيادة رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة.


وأشار إلى أن الأخطار التي تهدد الدول ليست العمليات الإرهابية التي تقوم بها مجموعات أو من يتخفى وراءها بل إن الخطر الحقيقي هو تقسيم الدولة ومحاولة ضربها من الداخل تحت تأويلات لنصّ دستوري أو نصّ قانوني ظاهره تأويل وباطنه لا يقلّ إرهابا عمن يتحصنون بالجبال ومن يحرّكهم بين الحين والآخر.

وتبادل رئيس الجمهورية الحديث مع عدد من ضباط الجيش و إطارات أمنية من حرس وطني و شرطة حول ظروف عملهم مشددا على أن الشعب التونسي قادر على رفع كل التحديات.

ووفق بلاغ لرئاسة الجمهورية, ذكّر رئيس الدولة بأن لا أحد فوق القانون، وسيلقى كل من يتجاوزه جزاء القانون وجزاء الشعب وجزاء التاريخ.

وشدّد رئيس الدولة على أنه اختار يوم عيد الشغل العالمي الذي وافق يوم التاسع عشر من رمضان لزيارة جبل الشعانبي للتأكيد على أن النهج الذي اختاره هو نهج الشعب التونسي لصنع تاريخ جديد بعيدا عن الحسابات التي يتم ترتيبها كل يوم، فتونس وشعبها ليسا لقمة سائغة في وقت الإفطار أو في سائر شهور السنة.

Commentaires


5 de 5 commentaires pour l'article 225119

Aziz75  (France)  |Samedi 01 Mai 2021 à 23h 15m |           
ما تنفك تعيد إلى أيماعنا هذا الإسطوانة ،الرئيس هو القائد الأعلى للقوات المسلحة.،هذا نعرفه في الدستور، و هل أنت عرفت ما يطلبه منك الدستور و إحترمت فصوله بكل أدب و تدبر. ماذا أنت فاعل بهذا الشعب. ماالذي يجعلك لعبة في أيدي العابثين المحيطين بك. أما آن الأوان أن تصحى من غفلتك و تقم بواجبك أو أرحل.

Sarih  (Tunisia)  |Samedi 01 Mai 2021 à 22h 50m |           
اللهم إرفع عنا هذا البلاء، إلٌي جبناه بأصابعنا

Amor2  (Switzerland)  |Samedi 01 Mai 2021 à 22h 22m |           
إنه إستغفال و إستحمار و إستبلاه لمن صوّت يوما ما لهذا الرئيس المغرور!!!!
هو يتهم خصومه بأنهم يؤوِّلون النص الدستوري!!!!!
عجيب أمر هذا الرجل وهو الذي يُطل علينا في كل مرة بتفسير دستوري من سنة 1959 و 1982 وحتى دستور البايات و تفسير دستور عليسة و حنبعل و الكاهنة....!!!! و من يصلح و من لا يصلح!!¨
إن مرضه مزمن ولا دواء نافع معه لأن الغرور إستفحل في شخصه و سيكون خروجه من الباب الصغير كما أراد ذلك...

Amir1  (Tunisia)  |Samedi 01 Mai 2021 à 22h 11m |           
ربما فهم الذين صوتوا له أنه صار هو المشكل عوض أن يكون هو الحل كما
تصوروا

Amir1  (Tunisia)  |Samedi 01 Mai 2021 à 22h 06m |           
رجل بدون قاعدة سياسية
يستقوي بالمصفحات
لا أفهم القفز من الديك إلى الحمار بالتأكيد على شيئين
لا رابط منطقي بينهما: لا يفتأ يكرر أنه القائد الأعلى للقوات التي تحمل السلاح وتحمي
وحدة الوطن
ثم يقول بأن الخطر الحقيقي يأتي من الجبهة الداخلية
الجبهة الداخلية التي تتنادى للحوار وتوحيد الأهداف في حين يصر هو على شقها



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