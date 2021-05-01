جمعية المفكرين: حقوق المفطرين في ممارسة حياتهم الطبيعية مع احترام التباعد الاجتماعي حق يضمنه الدستور و يرعاه القانون

بلاغ صحفي -

تابعت جمعية المفكرين عملية المداهمة والهرسلة التي تعرض لها رواد مقهى بصفاقس وهي وإن كانت تساند إجراآت التباعد الصحي فهي تندد بالطريقة التي تمت بها اهانة المواطنين المتواجدين بما فيهم صاحب المقهى الذي تعرض للعنف و الاتهام و غلق محله.و تدعو جمعية المفكرين الأحرار جميع القوى الوطنية لاحترام البروتوكول الصحي بما في ذلك عدم التجمع في المقاهي مع ارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي نظزا للظرف الصحي الشديد الخطورة.وتذكر الجمعية بأن حقوق المفطرين في ممارسة حياتهم الطبيعية مع احترام التباعد الاجتماعي حق يضمنه الدستور و يرعاه القانون ولا مجال للمس منه ولا مجال للعودة لما يسمى بمنشور 88 سيء الذكر وذلك في إطار مدنية الدولة واحترام الحقوق الشخصية وحرية الضمير