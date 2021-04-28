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مفدى المسدي: لم نلقح لأي وزير أو مسؤول بصفة سرية وليس مفروضا علينا نشر صورهم وهم يلقحون

Publié le Mercredi 28 Avril 2021 - 21:43 قراءة: 0 د, 26 ث
قال مستشار رئيس الحكومة المكلف بالإعلام مفدي المسدي في مداخلة عبر امواج اذاعة " أي اف ام" أن الحكومة ووزراؤها ومسؤولوها لم يلقحوا سراً.
واضاف " عملية التلقيح تمت بصفة شفافة وحسب برنامج التلقيح الوطني المقرر من طرف وزارة الصحة.

واكد مفدى المسدي أن أعضاء الحكومة والمستشارين من بين الأطراف التي تمت برمجتها سلفاً بعد الإطار الطبي وشبه الطبي ولم يحدث أي تجاوز في المسألة.

وقال مفدى المسدي " ليس من المفروض علينا ان ننشر صور كل وزير او عضو حكومة قام بالتلقيح".




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