القيروان: عمال وقع طردهم من معمل ISUZU يحتجزون أكثر من 33 إطار بالمعمل كوسيلة ضغط لإرجاعهم

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يحتجز عمال وقع طردهم من معمل ISUZU أكثر من 33 إطار بالمعمل كوسيلة ضغط لإرجاعهم وفق اذاعة Sabra FMويشار إلى أن 500 عامل دخلوا منذ 10 فيفري الفارط في اعتصام مفتوح أمام الشركة المغاربية للصناعات الميكانيكية ايسيزي على خلفية طرد 26 عاملا تم اتهامهم بسرقة شاحنة من المصنع، ومازال القضاء لم يفصل بعد في تورطهم من عدمها.وقد طالب العمال المعتصمون بجملة من الحقوق الاجتماعية، من بينها الحق النقابي، وسحب أجورهم عبر المؤسسات البنكية والبريد التونسي، والتمتع بالزيادة في الأجور التي لم يتحصلوا عليها منذ 5 سنوات، بالاضافة إلى التمتع بالزيارات المنتظمة لطب الشغل، وتمتيع العمال الذين تجاوزوا 3 أشهر عمل بالضمان الاجتماعي الفوري، مع تمكينهم من شهادة خلاص في الأجور.يذكر أن هذا التحرك أسفر عن الإعلان عن تأسيس نقابة أساسية لعمال الشركة المغاربية للصناعات الميكانيكية، منضوية تحت الاتحاد الجهوي للشغل بالقيروان، وهي الأولى من نوعها بهذه المؤسسة الصناعية منذ تأسيسها. وبلغ عدد منخرطيها إلى حد اليوم 450 منخرطا من عمال المصنع.كما تجدر الإشارة إلى أن جلسة عمل انعقدت في شهر مارس الماضي تحت إشراف وزير الشؤون الاجتماعية بمقر الوزارة حول الوضع العام بالشركة المغاربية للصناعات الميكانيكية إيسيزي، تم خلالها التأكيد على ضرورة العمل على تنقية الأجواء وفتح باب الحوار ضمانا لديمومة المؤسسة وتحسين ظروف العمل.