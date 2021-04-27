صندوق 1818: صرف نحو 205 مليون دينار في الاقتناءات و30 مليون دينار حصيلة ما تبقى

صرفت وزارة الصحة نحو 205 مليون دينار من التبرعات التي منحها المواطنون لدعم صندوق 1818 لمجابهة فيروس كوفيد-19 فيما تبقى حوالي 30 مليون دينار من التبرعات، بحسب ما كشفه اليوم الثلاثاء، وزير الصحة فوزي مهدي.وأكّد وزير الصحّة، في تصريح على هامش أشغال جلسة عامة بمجلس نواب الشعب، خصصت للمصادقة على اتفاقية قرض مبرمة بين تونس والبنك الدولي للإنشاء والتعمير بقيمة 82.5 مليون أورو (أي حوالي 267 مليون دينار)، أنه تمّ استخدام التبرعات في إطار صندوق 1818 لاقتناء سيارات إسعاف وتجهيزات طبية ومصاريف أخرى، مشيرا إلى أن وزارة الصحة تنشر جميع تلك النفقات بشفافية على مواقعها الالكتروني.وتسعى وزارة الصحة من خلال المصادقة اليوم على القرض المبرم مع البنك الدولي للإنشاء والتعمير لتوفير التمويلات الكافية لاقتناء التجهيزات الطبية وضمان التزود من المخابر العالمية بالتلاقيح للتوقي من الوباء.