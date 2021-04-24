طارق الفتيتي: المراسلة الموجهة لوزير الدفاع بخصوص قضية راشد الخياري ساقطة شكلا

قال السبت 24 أفريل، النائب الثاني لرئيس البرلمان، طارق الفتيتي ان المراسلة الموجهة من البرلمان لوزير الدفاع بخصوص قضية النائب راشد الخياري ساقطة شكلا.
وأشار الفتيتي الي ان المراسلة موقعة من طرف كاتب عام البرلمان مشددا على أنه لا صفة لهذا الأخير حتى يوجه مراسلة لعضو في الحكومة.
واعتبر الفتيتي أن هذه المراسلة ساقطة شكلا مضيفا بأنه بامكان وزير الدفاع عدم تلبية الدعوة.
يذكر ان البرلمان وجه مراسلة لوزير الدفاع موقّعة من طرف الكاتب العام بتفويض من رئيس البرلمان اثر طلب من لجنة تنظيم الادارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح للاستماع للوزير بخصوص قضية راشد الخياري وتدخل القضاء العسكري.
وأشار الفتيتي الي ان المراسلة موقعة من طرف كاتب عام البرلمان مشددا على أنه لا صفة لهذا الأخير حتى يوجه مراسلة لعضو في الحكومة.
واعتبر الفتيتي أن هذه المراسلة ساقطة شكلا مضيفا بأنه بامكان وزير الدفاع عدم تلبية الدعوة.
يذكر ان البرلمان وجه مراسلة لوزير الدفاع موقّعة من طرف الكاتب العام بتفويض من رئيس البرلمان اثر طلب من لجنة تنظيم الادارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح للاستماع للوزير بخصوص قضية راشد الخياري وتدخل القضاء العسكري.
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