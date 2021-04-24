   Fathia Khairi - يلي بعدك   

البرلمان يوجه مراسلة لوزير الدفاع لطلب عقد جلسة استماع بخصوص تدخل القضاء العسكري في قضية راشد الخياري

Publié le Samedi 24 Avril 2021 - 09:28 قراءة: 0 د, 34 ث
وجه الجمعة 23 أفريل، رئيس البرلمان راشد الغنوشي مراسلة الي وزير الدفاع بطلب من لجنة تنظيم الادارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح للاستماع اليه بخصوص قضية راشد الخياري.

واوضحت المراسلة أن محور جلسة الاستماع يتمثل في تدخل القضاء العسكري في القضية واصداره بطاقة جلب ضد النائب راشد الخياري الي جانب رفض تمسكه بالحصانة.


تجدر الاشارة الي أن الفصل 110 من الدستور ينص على أن القضاء العسكري متخصص في الجرائم العسكرية وأنه من المفروض أن لا تتم محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري.

يذكر في نفس السياق انه سبق لعديد الأطراف السياسية ان طالبت بتنقيح مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية خاصة في فصلها 91 الذي يسمح بمحاكمة المدنيين حتى تصبح منسجمة مع ما ينص عليه الدستور.



Commentaires


2 de 2 commentaires pour l'article 224690

RESA67  (France)  |Samedi 24 Avril 2021 à 09h 50m |           
Le fait que... soit

RESA67  (France)  |Samedi 24 Avril 2021 à 09h 48m |           
Le Président est le garant de la sûreté de l’état et le chef des armées.
Les allégations de Khiari sont graves et le fait qu’il ait des contacts avec des services secrets étrangers lui ayant fourni toutes ces informations ou mauvaises informations représentant une atteinte au chef des armes et la sûreté de l’état, d’où le tribunal militaire.
Quand à l’immunité parlementaire, je ne pense pas qu’elle soit applicable en cas de menaces à la sûreté de l’état.
Le fait que des partis parlementaires se lamentent et sont dérangés par l’action du tribunal militaire prouve que certains de leurs membres sont peut-être complices ou à l’origine de ces révélations. Le but étant de nuire à la personnalité du chef de l’état et de l’affaiblir.
Mais ils oublient une chose c’est que le peuple tunisien est très solidaire avec son armée et lui fait confiance.



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