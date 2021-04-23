تونس: نوفارتس تقرر منح إجازة أبوية عن الولادة لمدة 14 أسبوعا مع أداء الأُجْرَة

شرعت نوفارتس في العمل بتوجيه جديد يتعلق بمنح عطل أبوية بمناسبة الولادة مؤدى عنها للآباء على الصعيد العالمي. فمنذ جانفي 2021، أصبح بإمكان جميع مستخدمي الشركة عبر العالم، نساء ورجالا، الاستفادة من عطلة بمناسبة الولادة مع أداء الأَجْرِ، تصل مدتها على الأقل إلى 14 أسبوعا.من خلال منح نفس مدة عطلة الولادة لكلا الأبوين، أمهات وآباء، تكون نوفارتس قد دشنت مرحلة جديدة لسياستها في مجال مقاربة النوع، والتي تهدف إلى تحقيق المزيد من الإنصاف.بهذه المناسبة، أدلى مراد بنهماشت، مدير الموارد البشرية للشركة في المغرب العربي، بتصريح قال فيه : « يشكل مجيء طفل جديد بالنسبة لكل أسرة حدثا بارزا وغير قابل للنسيان. ومن خلال إقرار هذه العطلة، نعبر عن رغبتنا في مشاركة مُنْتَسِبينا فرحة الاحتفال بهذا الحدث السعيد، وذلك عبر تمكينهم من عيش اللحظات الأولى لاستقبال مولودهم الجديد بشكل مكثف وقوي قدر الإمكان. وذلك من خلال توفير خيارات أكثر ومرونة أكبر لكلا الوالدين، نريد المساهمة في خلق مجتمع تكون فيه المساواة هي المعيار والقاعدة «من خلال ذلك، فإن نوفارتس تعتبر رائدة في تونس والعالم في مجال المساواة بين الجنسين، باعترافها بالأهمية القصوى التي يكتسيها تمكين الوالدين من التفرغ من أجل منح وقت أكبر لمولودهما الجديد."نوفارتس" هي شركة دولية رائدة في مجال الأدوية تعمل على اختراع الدواء لتحسين حياة الناس وإطالة أعمارهم، كما تعتمد على الابتكار العلمي والتقنيات الرقمية لصنع وتوفير علاجات مبتكرة في المجالات التي تكون فيها الاحتياجات الطبية ضرورية، حيث تعالج أدويتها أزيد من 800 مليون شخصا في مختلف بقاع العالم.وتبصم "نوفارتس" التي تسعى دائما إلى إيجاد أدوية جديدة على حضورها وسط الشركات الرائدة عالميا في مجال الاستثمارات في البحث والتطوير.وتعمل المجموعة على تطوير طرق مبتكرة لتوسيع نطاق الوصول إلى أحدث العلاجات، فيما يصل عدد العاملين داخل المجموعة إلى حوالي 109.000 ألف شخص في أكثر من 145 بلدا عبر العالم.