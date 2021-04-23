وزير التجهيز والإسكان والبنية التحتية يسلم 40 مسكنا إجتماعيا بولاية قابس

أشرف صباح اليوم الجمعة 23 أفريل 2021، كمال الدوخ وزير التجهيز والإسكان والبنية التحتية مرفوقا ب منجي ثامر والي قابس على موكب تسليم 40 مسكنا جماعيا إجتماعيا بمنطقة مطرش من معتمدية قابس الجنوبية أنجزت في إطار البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي وذلك بحضور ثلة من الإطارات الجهوية والمركزية.وقد ثمن الوزير بالمناسبة على تقدم تنفيذ البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي مؤكدا على الدفع نحو تسليم بقية المساكن الجاهزة في مختلف جهات الجمهورية وتوفير السكن اللائق للفئات محدودة الدخل.كما انعقدت في بداية الزيارة جلسة عمل بمقر الولاية تم التطرق خلالها الى أهم مشاغل الجهة في علاقة بمشاريع البنية التحتية.