رئيس الحكومة يتلقى الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لفيروس كورونا

- نسق التلقيح سيرتفع بصفة أكبر من نسق العدوى بوباء كورونا

- يجب الالتزام بالإجراءات التي تقرها الهيئة الوطنية لمجابهة انتشار فيروس كورونا بناء على المعطيات العلمية التي توفرها اللجنة العلمية

- الحكومة قامت بمجهودات استثنائية لتوفير أسرة الإنعاش وسننتدب مجموعة جديدة من الإطارات شبه الطبية



- نحن في حرب ضد فيروس كورونا وكل الوسائل مشروعة في هذه الحرب

تلقى رئيس الحكومة هشام مشيشي صباح اليوم الجمعة 23 افريل 2021 بالمركز المخصّص لتلقيح كوفيد-19 بأريانة، الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لفيروس كورونا.وتحادث رئيس الحكومة الذي كان مرفوقا بوزير الصحة فوزي مهدي، ووالي أريانة سمير عبد الجواد، بهذه المناسبة مع عدد من المواطنين الذين ينتظرون دورهم لتلقي جرعات اللقاح حول بعض إشكاليات التسجيل في منظومة ايفاكس وتنظيم عملية التلقيح والاكتظاظ الذي يعرفه المركز.وأكد رئيس الحكومة في تصريح اعلامي أن الحكومة تعمل على جلب كميات إضافية من التلاقيح بسرعة أكبر من طرف كافة المخابر العالمية داعيا في هذا الخصوص إلى ضرورة تضافر كل الجهود وانخراط كل هياكل الدولة وخاصة الجانب الدبلوماسي وهو ما سيمكن من الترفيع في نسق التلقيح بصفة أكبر من نسق انتشار العدوى ومحاصرة الوباء والاعداد لفترة ما بعد الكورونا وللموسم الصيفي والعودة لحياتنا الطبيعية.وشدد على أن الوضعية الصحية الحالية تعتبر صعبة خاصة مع تواصل انتشار الوباء وهو ما يستوجب من الجميع الالتزام باجراءات التوقي والتباعد وخاصة الالتزام بالإجراءات التي تقرها الهيئة الوطنية لمجابهة انتشار فيروس كورونا بناء على المعطيات العلمية التي توفرها اللجنة العلمية.وجدد رئيس الحكومة تأكيده أن الحجر الصحي لا يعتبر الحل الأمثل للتعاطي مع الوضعية الصحية الحالية سواء من الجانب العلمي أو الاقتصادي مضيفا أن الإجراءات التي تم وضعها تضاهي إجراءات الحجر الصحي الموجه مثل منع جولان السيارات وحضر الجولان بهدف التقليص من التجمعات، هذا إلى جانب العمل على الترفيع في نسق التلقيح واستجلاب الجرعات والالتزام باجراءت الوقاية.وحول توفير اسرة الإنعاش والأكسجين افاد هشام مشيشي أن الحكومة قامت بمجهودات استثنائية لتوفير التجهيزات الضرورية وأسرة الإنعاش اللازمة في كل الجهات مستدركا أن المشكل يبقى في عدم توفر الموارد البشرية الصحية المختصة الضرورية، وأضاف أنه سيتم انتداب مجموعة جديدة من الإطارات شبه الطبية في الأيام القادمة نؤكدا أن بلادنا في حرب ضد فيروس كورونا وأن كل الوسائل مشروعة في هذه الحرب.