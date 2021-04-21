الداخلية: تحرير آلاف المخالفات في إطار مجابهة انتشار كورونا

أعلنت وزارة الداخلية أن مجهودات الوحدات الأمنيّة التابعة لوزارة الدّاخليّة، في إطار مساهمتها في المجهود الوطني لمجابهة انتشار فيروس "كورونا" خلال الـ 24 ساعة الماضية أسفرت على النتائج التالية:- تحرير 3775 مخالفة ماليّة لعدم الالتزام بوضع الكمامات.- تحرير 1084 مخالفة حظر جولان.- تحرير 875 بين محاضر ومخالفات عدم احترام تراتيب حفظ الصحّة.