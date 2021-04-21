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الداخلية: تحرير آلاف المخالفات في إطار مجابهة انتشار كورونا

Publié le Mercredi 21 Avril 2021 - 16:18 قراءة: 0 د, 16 ث
أعلنت وزارة الداخلية أن مجهودات الوحدات الأمنيّة التابعة لوزارة الدّاخليّة، في إطار مساهمتها في المجهود الوطني لمجابهة انتشار فيروس "كورونا" خلال الـ 24 ساعة الماضية أسفرت على النتائج التالية:

- تحرير 3775 مخالفة ماليّة لعدم الالتزام بوضع الكمامات.


- تحرير 1084 مخالفة حظر جولان.

- تحرير 875 بين محاضر ومخالفات عدم احترام تراتيب حفظ الصحّة.




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