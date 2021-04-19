9 قتلى و43 جريحا نتيجة حوادث المرور خلال نهاية الأسبوع المنقضي (المرصد الوطني لسلامة المرور)

سجّل المرصد الوطني لسلامة المرور، خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي، وتحديدا أيام الجمعة والسبت والأحد 16 و17 و18 أفريل الجاري، 9 قتلى و43 جريحا نتيحة حوادث المرور.واعتبر المرصد في بلاغ صادر عنه اليوم الإثنين تلقت "وات" نسخة منه، أن هذه الحصيلة تعد "مفزعة"، مؤكدا أن السبب الرئيسي لهذه الحوادث التي تم تسجيلها بعدد من ولايات الجمهورية، هو نقل أشخاص في وسائل غير معدّة للغرض والإفراط في السرعة.وفسّر مرصد سلامة المرور في بلاغه أنه وبالرغم من صدور القانون عدد 51 لسنة 2019 المؤرخ في 11 جوان 2019 والمتعلق بإحداث صنف "نقل العملة الفلاحييّن"، والأمر الحكومي عدد 724 لسنة 2020 المؤرخ في 31 أوت 2020 والمتعلق بضبط شروط تعاطي نشاط نقل العملة الفلاحيين وشروط الانتفاع بهذه الخدمة، إلا أن الإشكال ما يزال قائما.كما حث كل النسيج الجمعياتي والمؤسساتي في كل الجهات، على الإنخراط بأكثر فاعلية في مجهودات التوعية والتحسيس، للرفع من وعي كل شرائح مستعملي الطريق وحثهم على الإستعمال الآمن للفضاء المروري.وأشار المرصد إلى الدعم الكبير الذي يعوّل عليه من قبل مختلف وسائل الإعلام المسموعة والمرئية والمكتوبة بكل الولايات وذلك بهدف إيلاء موضوع السلامة المرورية الأهمية القصوى.