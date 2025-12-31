Coupe d’Afrique des nations 2025 : l’Algérie s’impose face à la Guinée équatoriale (3-1)

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/695569c4a75c31.85930139_ongqhifmpkelj.jpg width=100 align=left border=0>

La sélection algérienne a réalisé un parcours sans faute en s’imposant, ce mercredi soir, face à la Guinée équatoriale sur le score de 3-1, lors de la troisième journée du groupe E de la Coupe d’Afrique des nations, organisée au Maroc jusqu’au 18 janvier prochain.



Les buts de l’Algérie ont été inscrits par Zineddine Belaïd (19 ), Fares Chaïbi (25 ) et Ibrahim Maza (32 ), tandis que Emilio Nsue a réduit l’écart pour la Guinée équatoriale à la 50 minute.







Grâce à ce succès, la sélection algérienne termine le premier tour de la CAN en tête du groupe E avec 9 points, assurant ainsi sa qualification pour les huitièmes de finale. La deuxième place est revenue au Burkina Faso avec 6 points, après sa victoire ce mercredi face au Soudan (2-0). La sélection des « Faucons de Jediane » a pris la troisième place avec 3 points, tandis que la Guinée équatoriale ferme la marche du groupe avec zéro point.





En huitièmes de finale, l’Algérie affrontera la République démocratique du Congo, le mardi 6 janvier prochain. Grâce à ce succès, la sélection algérienne termine leen tête duavec, assurant ainsi sa qualification pour les. La deuxième place est revenue auavec, après sa victoire ce mercredi face au(2-0). La sélection desa pris la troisième place avec, tandis que laferme la marche du groupe avecEn huitièmes de finale, l’Algérie affrontera la, le