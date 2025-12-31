وزارة العدل تختتم فعاليات الاحتفال باليوم الوطني للأرشيف

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69557059e723f7.47964376_gqkifjpomnehl.jpg width=100 align=left border=0>

أبرزت وزارة العدل، في بلاغ أصدرته اليوم الاربعاء، بمناسبة اختتام فعاليات الاحتفال باليوم الوطني للأرشيف، الأهمية التي توليها لحفظ أرشيفها وصيانته، من خلال تهيئة وتجهيز محلات حفظ الأرشيف بالمحاكم، وتحسين شروط السلامة والأمن الوثائقي، وتنفيذ برامج الفرز والترتيب والمعالجة الأرشيفية، ومواصلة دعم التحول الرقمي في مجال التصرف في الوثائق والأرشيف.



كما ثمنت الدور الذي يقوم به كافة الإطارات والأعوان العاملين في مجال التصرف في الوثائق والأرشيف، ومكونات الأسرة القضائية والإدارية، والمجهودات المبذولة والمتواصلة لتحسين طرق التعامل مع الوثائق وتكريس ثقافة الأرشيف داخل الإدارة والمحاكم.







وجددت الوزارة إلتزامها بمواصلة دعم منظومة الأرشيف، باعتبارها ركيزة أساسية من ركائز السيادة الوطنية، وذاكرة حيّة للدولة، ومصدرا لا غنى عنه للمعرفة والبحث والدراسة.





يشار الى أن وزارة العدل، احتفلت هذه السنة باليوم الوطني للأرشيف (يوم 9 ديسمبر) تحت شعار : "الأرشيف دعامة للمعرفة ومصدرا للبحوث والدراسات".



وجددت الوزارة إلتزامها بمواصلة دعم منظومة الأرشيف، باعتبارها ركيزة أساسية من ركائز السيادة الوطنية، وذاكرة حيّة للدولة، ومصدرا لا غنى عنه للمعرفة والبحث والدراسة.يشار الى أن وزارة العدل، احتفلت هذه السنة باليوم الوطني للأرشيف (يوم 9 ديسمبر) تحت شعار : "الأرشيف دعامة للمعرفة ومصدرا للبحوث والدراسات".