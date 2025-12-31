بن عروس: تواصل الدروس التوعوية لفائدة 593 حاجا وحاجة بمختلف معتمديات الجهة

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/ben-arous1.jpg width=100 align=left border=0>

تواصل المندوبية الجهوية للشؤون الدينية ببن عروس تنظيم سلسلة الدروس التوعوية والتثقيفية الموجهة لحجيج الجهة بمختلف المعتمديات، وفق ما أفاد به، اليوم الأربعاء، المدير الجهوي خالد العرابي.



وأوضح العرابي، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء، أن الحصص التوعوية والتثقيفية، التي يؤمنها الوعاظ بمعدل حصتين في الأسبوع، ترتكز أساسا حول مختلف جوانب ومناسك الحج وسلوك الحاج، وطرق أدائه لهذه المناسك على الوجه الصحيح، الى جانب التطرق الى الاستعداد المادي والروحي والنفسي والتنظيمي للحج.





وأضاف أن هذه الحصص التوعوية، التي ستمتد في مرحلة أولى لشهرين قبل انطلاق فعاليات شهر الصيام لتستمر في مرحلة ثانية بعده، ستختتم فعالياتها بتنظيم يوم جهوي خلال اواخر شهر افريل القادم، يكون تتويجا لعدة مراحل وإجراءات وانشطة تنظيمية قامت بها عدة مؤسسات لفائدة المترشحين للحج، على غرار تركيز الشباك الموحد لإتمام إجراءات الحج، وتنظيم الدروس التوعوية والتثقيفية الموجهة الى الحجيج .

وأكّد المدير الجهوي للشؤون الدينية ببن عروس انه تم اتمام كافة إجراءات السفر والإقامة، فضلا عن الفحوصات والتلاقيح الطبية الضرورية الخاصة بحجيج ولاية بن عروس والبالغ عددهم 593 حاج وحاجة، وذلك خلال فعالياتالشباك الموحد لإتمام إجراءات السفر الى البقاع المقدسة الذي انتظم بقصر بلدية بن عروس يوم 15 ديسمبر 2025 وتواصلت فعالياته الى غاية 17 ديسمبر الجاري.