الحرس الديواني يحجز بضائع مهربة بقيمة 21 مليون دينار خلال شهر مارس

قامت وحدات الحرس الديواني بكل من تونس وجندوبة وسوسة وصفاقس وقفصة ومدنين خلال الشهر المنقضي بحجز بضائع استهلاكية مهربة مختلفة بقيمة بلغت 8 مليون دينار ، كما قدرت قيمة وسائل النقل المحجوزة والتي استعملت للتهريب بحوالي 13 مليون دينار.



ووفق بلاغ للديوانة, تتمثل أهمّ البضائع المحجوزة في 518 ألف علبة سجائر تحمل علامات أجنبية بقيمة 1.85 مليون دينار و57 ألف قطعة ملابس جاهزة وأحذية رياضية بقيمة 1.1 مليون دينار إضافة إلى مبالغ من العملة الأجنبية بقيمة 325 ألف دينار وكمية من الذهب بقيمة 260 ألف دينار علاوة على حجز أكثر من 17 ألف قطعة دواء مهرب بقيمة 228 ألف دينار، و مواد غذائية مختلفة قدرت بحوالي 436 ألف قطعة بلغت قيمتها 2.3 مليون دينار.



