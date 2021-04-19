   Zine Haddad - أشواق الحج  

إصدار طابع بريدي حول "الموانئ البونية: الميناء العسكري والتجاري بقرطاج"

Publié le Lundi 19 Avril 2021 - 15:04 قراءة: 0 د, 24 ث
في إطار الإسهام في مزيد التعريف بالموروث الحضاري والثقافي الكبير الذي تتميز به بلادنا على مدى 3000 سنة، يصدر البريد التونسي يوم 20 أفريل 2021 طابعا بريديا حول "الموانئ البونية: الميناء العسكري والتجاري بقرطاج" الذي ساهم في بناء القوّة التجارية والعسكريّة لقرطاج ودعم حضورها في البحر الأبيض المتوسط.




يعرض هذا الطـــابع البريدي والمنتوجات المتصلة به للبيع ابتداء من يــوم الثلاثاء 20 أفريل 2021 بجميع مكاتب البريد، كما يمكن اقتناؤه عن بعد عبر الأنترنات مـــن خـــلال الـــنفــاذ إلـــــى مـــــوقع www.e-stamps.poste.tn.

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