قناة قرطاج+ تفاجئ الجمهور بمسلسل مشاعر في جزئه الثاني و برنامج مجلس الباشا

بعدما نجح شمس الدين باشا نجاحا باهرا في برنامج شمس و نجوم كل يوم سبت ها هو يحتل المرتبة الاولى في سهراته الرمضانية المتميزة في برنامجه مجلس الباشا على قناة قرطاج + .صورة جميلة و ديكور فريد و فن و طرب متميز يعيدنا الى الزمن الجميل .اما الموعد الكبير فهو مع الدراما و مع مسلسل مشاعر و ذلك بعدما لقي الجزء الأول إعجاباً كبيراً و مشاهدات تجاوزت كل التوقعات ، يأتي الجزء الثاني ليكون أقوى بكثير من الجزء الأول، خاصة من ناحية الديكور و السيناريو كما نلاحظ من جديد تركيزا على قوة الصورة وجمال تونس وعلى مدى عمقها الثقافي والحضاري مع نخبة من نجوم الدراما التونسية و الجزائرية.و يبدو ان الجزء الثاني يحكي أحداثا كثيرة وتطورات مثيرة على طريقة المسلسلات العالمية.