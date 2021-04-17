   Om Kalthoum - دارت الأيام  

قناة قرطاج+ تفاجئ الجمهور بمسلسل مشاعر في جزئه الثاني و برنامج مجلس الباشا

Publié le Samedi 17 Avril 2021 - 22:06 قراءة: 0 د, 37 ث
بعدما نجح شمس الدين باشا نجاحا باهرا في برنامج شمس و نجوم كل يوم سبت ها هو يحتل المرتبة الاولى في سهراته الرمضانية المتميزة في برنامجه مجلس الباشا على قناة قرطاج + .

صورة جميلة و ديكور فريد و فن و طرب متميز يعيدنا الى الزمن الجميل .


اما الموعد الكبير فهو مع الدراما و مع مسلسل مشاعر و ذلك بعدما لقي الجزء الأول إعجاباً كبيراً و مشاهدات تجاوزت كل التوقعات ، يأتي الجزء الثاني ليكون أقوى بكثير من الجزء الأول، خاصة من ناحية الديكور و السيناريو كما نلاحظ من جديد تركيزا على قوة الصورة وجمال تونس وعلى مدى عمقها الثقافي والحضاري مع نخبة من نجوم الدراما التونسية و الجزائرية.
و يبدو ان الجزء الثاني يحكي أحداثا كثيرة وتطورات مثيرة على طريقة المسلسلات العالمية.

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