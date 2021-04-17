سميرة الشواشي لسامية عبو: موشْ عارْفة شنوّة صارْلك، آما احترم روحك..

نشبت مساء الجمعة 16 أفريل، مشادة كلامية خلال الجلسة العامة بين رئيسة الجلسة، النائب الأول لرئيس مجلس النواب سميرة الشواشي والنائبة سامية عبّو بخصوص الاجراءات الاستثنائية ومسألة التصويت عن بعد.وهاجمت سامية عبو سميرة الشواشي واتهمت بالتنسيق مع حركة النهضة والاتفاق معها لتمرير الاجراءات المتعلقة بالتصويت عن بعد وبدأت سامية عبو في الصراخ بطريقة هستيرية.وردّا على تهجّم سامية عبّو، عبّرت سميرة الشواشي عن استغرابها من ممارسات سامية عبّو وخاطبتها قائلة "احترم نفسك وتحمل مسؤوليتك كي تتهم الناس وما نسمحلكش تحكي معايا بالطريقة هاذي" وعلّقت متأسفة "المستوى طاح ياسر".