   Farid - أول همسة  

سميرة الشواشي لسامية عبو: موشْ عارْفة شنوّة صارْلك، آما احترم روحك..

Publié le Samedi 17 Avril 2021 - 12:44 قراءة: 0 د, 29 ث
نشبت مساء الجمعة 16 أفريل، مشادة كلامية خلال الجلسة العامة بين رئيسة الجلسة، النائب الأول لرئيس مجلس النواب سميرة الشواشي والنائبة سامية عبّو بخصوص الاجراءات الاستثنائية ومسألة التصويت عن بعد.

وهاجمت سامية عبو سميرة الشواشي واتهمت بالتنسيق مع حركة النهضة والاتفاق معها لتمرير الاجراءات المتعلقة بالتصويت عن بعد وبدأت سامية عبو في الصراخ بطريقة هستيرية.


وردّا على تهجّم سامية عبّو، عبّرت سميرة الشواشي عن استغرابها من ممارسات سامية عبّو وخاطبتها قائلة "احترم نفسك وتحمل مسؤوليتك كي تتهم الناس وما نسمحلكش تحكي معايا بالطريقة هاذي" وعلّقت متأسفة "المستوى طاح ياسر".

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Commentaires


1 de 1 commentaires pour l'article 224295

Incuore  (Tunisia)  |Samedi 17 Avril 2021 à 13h 00m |           
عبو ضبعت. عائلة كريمة قدمت الكثير لتونس. أفكار عظيمة و وحدة



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