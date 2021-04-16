المشيشي الوضع الوبائي يستوجب من الجميع بذل مجهود للحد من تفشي الوباء والإنتصار على كورونا

دعا اليوم الجمعة 16 أفريل 2021 رئيس الحكومة هشام المشيشي المواطنين إلى بذل مجهود في المعركة القائمة ضد فيروس كورونا والمساهمة في تحقيق الإنتصار على هذا الفيروس عبر الالتزام بتطبيق التدابير والإجراءات الوقائية.وفي تصريح لاذاعة شمس أف أم من القصرين على هامش زيارة له للجهة، شدد رئيس الحكومة على أن الحرب ضد كوفيد 19 لا تهم الحكومة والمؤسسات الإستشفائية فقط بل المواطن كذلك معني بهذه الحرب.وقال المشيشي إن الوضع الوبائي يستوجب من الجميع بذل مجهود للحد من تفشي الوباء وذلك بارتداء الكمامة واحترام التباعد الجسدي وتطبيق القرارات المنبثقة عن اللجنة العلمية لمجابهة كورونا.وكانت الناطقة الرسمية بإسم اللجنة العلمية لمكافحة فيروس "كورونا"، جليلة بن خليل، أكدت الجمعة ارتفاع نسق الإصابات والوفايات في الايام الاخيرة ذلك ان عدد من المناطق بولايات الجمهورية أصبحت ذات مستوى اختطار "مرتفعا جدا" بعد ان كانت "مرتفعا" نظرا للزيادة الهامة في عدد الإصابات بالفيروس وظهور الطفرة اللندنية سريعة التفشي.ويذكر أن عدد من الأطباء أطلقوا صيحة فزعة بخصوص امتلاء أسرة الانعاش بالمصابين بالفيروس في المستشفيات العمومية والخاصة وارتفاع الحصيلة اليومية للمصابين بالفيروس فضلا عن تسجيل ارتفاع ملحوظ في نسبة الوفيات.وكانت وزارة الصحة سجلت يوم 15 أفريل الجاري،86 حالة وفاة و2401 إصابة جديدة بالفيروس من جملة 8214 تحليلا مخبريا.وأوضحت الوزارة في بلاغها المتعلق بالوضع الصحي بالبلاد أن العدد الجملي للوفيات والإصابات المكتشفة بلغ على التوالي 9639 حالة وفاة و 281777 إصابة، منذ ظهور هذا الوباء في تونس بداية مارس الماضي.