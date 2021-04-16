المعهد النموذجي باريانة : إصابة 5 أساتذة بفيروس كورونا

باب نات -

علمنا من مصادر مطلعة و ضمن تطور الحالة الوبائية التي تشهدها تونس اصابة خمسة أساتذة بالمعهد النموذجي باريانة بفيروس كورونا اضافة الى اصابة 3 تلاميذ مما خلف موجة من الحيرة في صفوف الإطار التربوي و طرح مجددا كيفية مواجهة السلالة البريطانية الخطيرة و التي تنتشر بسرعة في وقت يتواصل فيه الجدل بين وزارة التربية والجامعة العامة للتعليم الثانوي حول تعليق الدروس لكسر حلقة العدوى .يذكر أن الوسط المدرسي سجّل ب اجمالي اصابات بالفيروس قدر ب 9633 حالة اصابة منذ العودة المدرسية في 15 سبتمبر الماضي الى غاية 14 أفريل 2021، حسب بلاغ لوزارة التربية على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوكوارتفع عدد الاصابات بكوفيد-19 في صفوف التلاميذ بـ83 حالة اصابة في يوم واحد من 13 الى 14 أفريل الجاري ليبلغ بذلك اجمالي الاصابات عند التلاميذ 4062 اصابة وكذلك ارتفع عدد الاصابات في صفوف المدرسين بـ52 حالة اصابة خلال نفس الفترة ليبلغ اجمالي الاصابات 4422 حالة اصابة منذ العودة المدرسية الى غاية 14 من الشهر الحاليوبلغت الاصابات في صفوف اطار الاشراف الاداري والبيداغوجي والاداريين والقيمين العامين والقيمين المرشدين التطبقيين 860 اصابة منذ العودة المدرسية الى غاية 14 أفريل الجاري و 289 اصابة خلال ذات الفترة في صفوف العملة