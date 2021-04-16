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كوفيد 19 : الحزب الجمهورى يدعو إعلان حالة التعبئة العامة لموارد الدولة من أجل مجابهة هذا الوباء

Publié le Vendredi 16 Avril 2021 - 08:21 قراءة: 0 د, 57 ث
بلاغ صحفي - تشهد تونس موجة ثالثة من جائحة كورونا عرفت ذروتها ببلوغ طاقة استيعاب المستشفيات العمومية و المصحات الخاصة حدها الأقصى و تسجيل ارتفاع كبير في عدد المصابين و الوفيات بهذا الوباء ، كل ذلك في ظل أداء حكومي مرتبك و استمرار الصراع بين مؤسسات الدولة على حساب النهوض بدورها في هذا الظرف الحرج.

و إزاء هذا الوضع الصحي الخطير فإن الحزب الجمهوري وانطلاقا من مسؤولياته الوطنية :


- يدعو القائمين على الدولة التونسية بمختلف درجاتهم ومسؤولياتهم إعلان حالة التعبئة العامة لموارد الدولة من أجل مجابهة هذا الوباء و محاصرته قبل خروج الأوضاع عن السيطرة وإعطاء الأولوية القصوى لكسب هذه المعركة الحياتية و تأجيل الصراعات و الخلافات و لو إلى حين.

-يدعو الحكومة إلى التسريع بوضع برنامج تلقيح وطني يتلافى النقائص المسجلة إلى حد الأن وملتزم ببلوغ هدف تطعيم مليوني مواطن ضد الفيروس قبل موفى جوان 2021 و يطالبها بإعلان حالة التعبئة العامة في قطاع الصحة وبدعوة المتقاعدين من الإطارات الطبية و شبه الطبية الى مد يد العون لزملائهم وفق خطة تعدها وزارة الصحة بالتعاون مع اللجنة العلمية للسيطرة على هذا الوباء وإنقاذ أرواح الآلاف من التونسيين الذين يتهددهم المرض و الموت قبل فوات الأوان.

تونس في 15 أفريل 2021

عن دائرة الصحة

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