كوفيد 19 : الحزب الجمهورى يدعو إعلان حالة التعبئة العامة لموارد الدولة من أجل مجابهة هذا الوباء

بلاغ صحفي -

تشهد تونس موجة ثالثة من جائحة كورونا عرفت ذروتها ببلوغ طاقة استيعاب المستشفيات العمومية و المصحات الخاصة حدها الأقصى و تسجيل ارتفاع كبير في عدد المصابين و الوفيات بهذا الوباء ، كل ذلك في ظل أداء حكومي مرتبك و استمرار الصراع بين مؤسسات الدولة على حساب النهوض بدورها في هذا الظرف الحرج.- يدعو القائمين على الدولة التونسية بمختلف درجاتهم ومسؤولياتهم إعلان حالة التعبئة العامة لموارد الدولة من أجل مجابهة هذا الوباء و محاصرته قبل خروج الأوضاع عن السيطرة وإعطاء الأولوية القصوى لكسب هذه المعركة الحياتية و تأجيل الصراعات و الخلافات و لو إلى حين.-يدعو الحكومة إلى التسريع بوضع برنامج تلقيح وطني يتلافى النقائص المسجلة إلى حد الأن وملتزم ببلوغ هدف تطعيم مليوني مواطن ضد الفيروس قبل موفى جوان 2021 و يطالبها بإعلان حالة التعبئة العامة في قطاع الصحة وبدعوة المتقاعدين من الإطارات الطبية و شبه الطبية الى مد يد العون لزملائهم وفق خطة تعدها وزارة الصحة بالتعاون مع اللجنة العلمية للسيطرة على هذا الوباء وإنقاذ أرواح الآلاف من التونسيين الذين يتهددهم المرض و الموت قبل فوات الأوان.تونس في 15 أفريل 2021عن دائرة الصحة