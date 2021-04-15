منشط الإذاعة الوطنية الناطقة بالفرنسية يتعامل بطريقة غير لائقة مع الدكتورة سمر صمّود على المباشر

أقدم الخميس 15 أفريل، منشط الإذاعة الوطنية الناطقة باللغة الفرنسية على طرد الدكتورة سمر صمّود على المباشر.وكانت الدكتورة سمر صمود بصدد تقييم فاعلية اللقاحات ضد فيروس كورونا التي وصلت تونس.وقالت في هذا الصدد إن لقاح سينوفاك الصيني الأقل فاعلية.وبطريقة مفاجئة انفعل مقدم البرنامج وخاطب سمر صمّود بالقول " تستطيعين المغادرة" ما فاجئ الدكتور صمّود التي لم تستجب لدعوة المغادرة.وباستضافة ضيف أخر في البرنامج بقيت سمر صمّود في الأستوديو بعد أن ألقى عليها الضيف التحية لكن مقدم البرنامج قام بتعطيل الميكروفون المخصص لها.