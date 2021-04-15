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منشط الإذاعة الوطنية الناطقة بالفرنسية يتعامل بطريقة غير لائقة مع الدكتورة سمر صمّود على المباشر

Publié le Jeudi 15 Avril 2021 - 18:13 قراءة: 0 د, 31 ث
أقدم الخميس 15 أفريل، منشط الإذاعة الوطنية الناطقة باللغة الفرنسية على طرد الدكتورة سمر صمّود على المباشر.
وكانت الدكتورة سمر صمود بصدد تقييم فاعلية اللقاحات ضد فيروس كورونا التي وصلت تونس.
وقالت في هذا الصدد إن لقاح سينوفاك الصيني الأقل فاعلية.
وبطريقة مفاجئة انفعل مقدم البرنامج وخاطب سمر صمّود بالقول " تستطيعين المغادرة" ما فاجئ الدكتور صمّود التي لم تستجب لدعوة المغادرة.

وباستضافة ضيف أخر في البرنامج بقيت سمر صمّود في الأستوديو بعد أن ألقى عليها الضيف التحية لكن مقدم البرنامج قام بتعطيل الميكروفون المخصص لها.
رابط الفيديو

الفيديو الدقيقة 18


Commentaires


8 de 8 commentaires pour l'article 224222

Fenac  (Tunisia)  |Jeudi 15 Avril 2021 à 20h 37m |           
على عصابو امرمضن

Azzouz  (United States)  |Jeudi 15 Avril 2021 à 19h 46m |           
@Sarramba
كلامها صحيح على إنو التلقيح الصيني ماهوش فعال ياسر، وأصلاً تكلم المسؤول الأول الصيني على التحكم في المرض "قاو فو" على المسألة هاذي 4 أيام لتالي، وقال انها الصين بش تبدا تشوف كيفاش تلوج بدائل.

وهاو المصدر:
https://apnews.com/article/china-gao-fu-vaccines-offer-low-protection-coronavirus-675bcb6b5710c7329823148ffbff6ef9

BenMoussa  (Tunisia)  |Jeudi 15 Avril 2021 à 19h 44m |           
اعلام العار هنا يطرد ضيفا وهنالك يطردون رئيسا مديرا عاما
والنقابات والجمعيات اليسارية تساند

Sarih  (Tunisia)  |Jeudi 15 Avril 2021 à 19h 43m |           

Sarramba  (Tunisia)  |Jeudi 15 Avril 2021 à 19h 36m |           
هذا ما هو عليه الأزلام واتحاد الخراب
في بلد متحضر ودولة القانون، يطرد هذا المذيع حالا ولن يجد شغلا في أي محطة أخرى

من ناحية أخرى ،هاته التي تقدم نفسها ك دكتورة، عُرفت بالغُراب الأسود وافشاء الاحباط في المجتمع... من أين لها أن تعرف اذا كان هذا وذاك التلقيح ضعيف أو قوي؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
لم نسمع ذالك من أي طرف مختص علمي وخاصة من المنضمة العالمية للصحة؟؟؟

Jerbi1980  (France)  |Jeudi 15 Avril 2021 à 18h 44m |           
ملا مستوى و ملا تربية....

Mahdibey  ()  |Jeudi 15 Avril 2021 à 18h 42m |           
شنوّة هالمصائب و المستويات؟

Incuore  (Tunisia)  |Jeudi 15 Avril 2021 à 18h 29m |           
وقت مقود أعطى للقوادة كلمة. المتخلف الذهني يعرف ان دفاعه عن الصين سيجعله نبي جهلة اليسار



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