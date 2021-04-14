قرر رئيس الحكومة هشام مشيشي تعيين مفدي المسدي مستشارا مكلفا بالاعلام والاتصال بديوان رئيس الحكومة.و مفدي المسدي هو من الوجوه الإعلامية المعروفة حيث شغل كصحفي مقدم أخبار بكل من الإذاعة الوطنية والتلفزة التونسية من سنة 1996 وإلى غاية سنة 2004 ليغادرها نحو ديوان الطيران المدني والمطارات كمدير للاتصال ثم مكلف بالإعلام بوزارة النقل.وقد شغل المسدي منصب ناطق رسمي باسم وزارة النقل وهو أول ناطق رسمي بوزارة في تونس ثم مكلفا بمأمورية في ديوان رئيس المجلس الوطني التأسيسي وناطقا رسميا لهذه المؤسسة.كما شغل مفدي المسدي في منصب مستشار إعلامي لرئاسة الحكومة .ومفدي المسدي هو من مواليد غرة جانفي 1973 زاول تعليمه الابتدائي والثانوي بصفاقس وتعليمه الجامعي بالرباط وتحصل على الإجازة في الحقوق وديبلوم الدراسات المتخصصة في العلاقات الدولية.