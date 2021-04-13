   Om Kalthoum - سيرة الحب  

لطفي المرايحي لقيس سعيد: الخطاب السياسي في محراب ديني اسقط دعوات تحييد المساجد

Publié le Mardi 13 Avril 2021 - 11:39 قراءة: 1 د, 1 ث
انتقد الامين العام للاتحاد الشعبي الجمهوري لطفي المرايحي في تدوينة عبر صفحته الرسمية على الفايسبوك خطاب رئيس الجمهورية قيس سعيد في جامع الزيتونة حول ان الله توجه في رمضان للمسلمين وليس الاسلاميين.
وتسائل لطفي المرايحي " كان الخطاب سياسيا في محراب ديني فهل بقى لدعوات تحبيد المساجد من معنى ؟.
كما أضاف أن سعيد استهدف صراحة شريحة من التونسيين ... متناسيا انه كذلك رئيسهم...


وكتب المرايحي في صفحته الرسمية على الفايسبوك التدوينة التالية:
" كل ما في رمضان يدعونا الى ان نكون أفضل. ونسعى لذلك بحظوظ متفاوتة من التوفيق. نجاهد انفسنا والله رقيبنا وحسيبنا. وكم كنت اتمنى ان لا يصدر عن رئيس الدولة الخطاب الذي سمعته منه ليلة امس فلا الزمان ولا المكان اللذان اختارهما للتوجه لنا ملائمان للرسائل المشفرة التي اعتدناها. هذا شهر حرام بالمفهوم الديني ومناسبة لتاصيل الوحدة الوطنية بالمفهوم الجمهوري وفرصة لاعادة ربط القنوات بالمفهوم السياسوي .كان الخطاب سياسيا في محراب ديني فهل بقى لدعوات تحبيد المساجد من معنى ؟ واستهدف صراحة شريحة من التونسيين فهل نسي انه كذلك رئيسهم.؟
عموما تعكس تصرفاتنا ملامح شخصيتنا بين من يعتمد المواجهة الصريحة والمباشرة وبين من يعتمد المراوغة والدسائس. اما اسلوب الرئيس فجاء مزيجا هجينا بين ذا وذاك أرهقه وارهقنا. فليته يستأسد يوما فيرتاح ويريحنا.
مع دعائي الصادق لنا جميعا بالهداية والبصيرة."


Commentaires


4 de 4 commentaires pour l'article 224100

Incuore  (Tunisia)  |Mardi 13 Avril 2021 à 13h 22m |           
يجب أن تعاد الإنتخابات البرلمانية و الرئاسية و أن يعرف الناس دون تمويه أن قيس سعيد قومي مناصر لبشار و لإيران و للسيسي و مع إحتلال العراق

Sarramba  (Tunisia)  |Mardi 13 Avril 2021 à 13h 20m |           
لو تجاهلها متعمدا، لكان يفكّر ويميّز، لكنه والله غبيّ مختلّ عنيد عميل حقير

متى سيعزل هذا الخائن الغدار ؟؟؟؟؟؟؟؟؟

اللهم أغثنا

BenMoussa  (Tunisia)  |Mardi 13 Avril 2021 à 13h 15m |           
كلام واضح صريح يذكر حقائق دامغة يتجاهلها سعيد
فما السبب يا ترى؟

Sarramba  (Tunisia)  |Mardi 13 Avril 2021 à 12h 56m |           
والله تعمّدها هاته المرّة.... يريدها حربا تحت دسائس النصائح والوعود من دحلان والسيسي والصهاينة التي رجع بها من مصر "محشّش بها"
نصائح من لا يريد خيرا لا لتونس ولا لأهلها... يريدون سياسة الأرض المحروقة
يريدون تأجيج المسلمين الأبرار، طامعين في ردود فعل ربما تكونة عنيفة لكي يقيموا الحجة على المسلمين وجزهم في السجون وإبادتهم
لكن لم يروا ولن يروا ذاك اليوم
والله وكيلنا عليهم



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