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سيغما : الدستوري الحر يتصدر نوايا التصويت في التشريعية وسعيد وموسي في الدور الثاني للرئاسية

Publié le Dimanche 11 Avril 2021 - 10:45 قراءة: 0 د, 31 ث
احتل الدستوري الحر المرتبة الأولى في نوايا التصويت في صورة اجراء الانتخابات التشريعية بــ 38.5 بالمائة .
وتحتل حركة النهضة المرتبة الثانية من نوايا التصويت بــ 20.4 بالمائة,يليها قلب تونس في المرتبة الثالثة بــ 11.8 بالمائة ثم ائتلاف الكرامة رابعا ب4.1 بالمائة بحسب سبر أراء أجرته مؤسسة سيغما كونساي ونشرته جريدة المغرب .

أما بالنسبة لنوايا التصويت للرئاسية فنجد رئيس الجمهورية الحالي قيس سعيد يحتل الصدارة في نوايا التصويت بنسبة 45،2 بالمائة، تليه عبير موسي بنسبة 14،5 بالمائة، ثم نبيل القروي بنسبة 11،1 بالمائة، ثم الصافي سعيد بنسبة 9،9 بالمائة، ثم محمد المنصف المرزوقي بنسبة 3،8 بالمائة.

هذا ورفضت نسبة 58.8 بالمائة عن التصريح بنوايا تصويتهم.

Commentaires


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Mnasser57  (Austria)  |Dimanche 11 Avril 2021 à 11h 15m |           
يبطى شوي



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