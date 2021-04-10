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قيس سعيد، والرئيس المصري يؤكدان على تطابق وجهات النظر بشأن قضايا إقليمية ودولية ذات اهتمام مشترك

Publié le Samedi 10 Avril 2021 - 15:18 قراءة: 0 د, 33 ث
التقى رئيس الجمهورية قيس سعيد، صباح اليوم السبت 10 أفريل 2021، بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي. .


وأجرى رئيس الجمهورية محادثة ثنائية مع الرئيس المصري، تلتها جلسة موسعة ضمت وفدي البلدين.


كما عقد الرئيسان ندوة صحفية مشتركة في أعقاب المحادثات أبرزا خلالها ضرورة التسريع بعقد الاستحقاقات الثنائية وفي مقدمتها اللجنة العليا المشتركة ولجنة التشاور السياسي لصياغة رؤى جديدة للعلاقات الثنائية بفكر جديد، وتنويع مجالات التعاون وتطويرها لا سيما على المستويين التجاري والاستثماري، فضلا عن اعلان اعتماد سنة 2021-2022 سنة الثقافة التونسية المصرية.
كما أكد الرئيسان على تطابق وجهات النظر بشأن قضايا إقليمية ودولية ذات اهتمام مشترك وفي مقدمتها الملف الليبي والقضية الفلسطينية ومكافحة الإرهاب والتطرف.




Commentaires


1 de 1 commentaires pour l'article 223957

Ryan81  (Netherlands)  |Samedi 10 Avril 2021 à 17h 13m |           
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