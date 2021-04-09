القاهرة: رئيس الجمهورية في زيارة لبعض المواقع التاريخية

أدى رئيس الجمهورية قيس سعيد مساء السبت 9 أفريل 2021، مرفوقا بوزير السياحة والآثار المصري، زيارة لبعض المواقع التاريخية في القاهرة حيث إطلع على مكونات المتحف القومي للحضارة المصرية الذي تم افتتاحه مؤخرا، فضلا عن زيارة مسجد عمرو بن العاص وقلعة صلاح الدين الأيوبي.