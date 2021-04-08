عياض اللومي: قيس سعيّد يسعى إلى فرقعة الحكومة من خلال تعجيزها ماديا و اقتصاديا

قرار محكمة التعقيب برفض الافراج عن نبيل القروي في محله

قال الخميس 8 أفريل، النائب و رئيس المكتب السياسي لحزب قلب تونس عياض اللومي إن رئيس الجمهورية قيس سعيّد يسعى إلى فرقعة المنظومة الحالية الحاكمة من خلال تعجيزها ماديا و اقتصاديا.وأكد عياض اللومي في حوار على راديو ماد أن رئيس الجمهورية طلب من دولة قطر عدم تمكين الحكومة التونسية من قرض و ذلك بعد زيارة اداها وزير المالية علي الكعلي لدولة قطر .يشار الى أن تونس تعيش منذ 16 جانفي ،على وقع أزمة أداء اليمين الدستورية للوزراء الجدد (11 وزيرا) الذين تمت تزكيتهم بالبرلمان في 26 جانفي المنقضي ،أمام تواصل احتراز رئيس الجمهورية قيس سعيد على طريقة التحوير الوزاري، ورفضه لتعيين بعض الوزراء الذي قال انه تعلقت بهم قضايا فساد وقضايا تضارب مصالح، مما خلق أزمة سياسية دستورية بينه وبين رئيس الحكومة.وامام عدم تمكن الوزراء الجدد من اداء اليمين الدستوري ،قام رئيس الحكومة هشام مشيشي بإعفاء خمسة وزراء شملهم التحوير الوزاري الأخير وتكليف عدد من أعضاء الحكومة المباشرين بمهام الوزراء المعفين، بالنيابةكما اكد عياض اللومي ان قرار المحكمة التعقيب برفض الافراج عن نبيل القروي في محله بسبب عدم اختصاصها مضيفا ان ما هو مطلوب اليوم هو توفير شروط المحاكمة العادلة دون تدخل سياسي او تصعيد من قبل بعض الاطراف العليا في الدولة داعيا الجميع الى الابتعاد عن هذا الملف و ترك القضاء يقوم بواجبه بشكل مستقل.و قال اللومي ان النائبة سامية عبو تواصل التصرف السياسي غير المحترم على خلفية توجيه التهم لحزب قلب تونسل بابتزاز راشد الغنوشي بسبب عدم تدخله لفائدة اطلاق سراح القروي حسب تعبيره.