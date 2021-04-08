هذا ما قرره القطب القضائي المالي في حق وزير املاك الدولة والشؤون العقارية الاسبق زهير المظفر ووزير الفلاحة الاسبق عبد السلام منصور

باب نات -

باشرت صباح اليوم الخميس 8 افريل 2021 هيئة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي بالقطب الاقتصادي المالي بالعاصمة النظر في ملف قضية تعلقت بالتفويت في بعض الاراضي والعقارات التابعة للدولة لبعض اقارب بن علي شملت الابحاث فيها كل من وزير املاك الدولة والشؤون العقارية الاسبق زهير المظفر،ووزير الفلاحة الاسبق عبد السلام منصور ومتهم ثالث .بالمناداة على المتهمين لم يحضر سوى متهم فقط في حين لم يحضر الوزيران مظفر ومنصور .وحضر المكلف العام بنزاعات الدولة وقدم مطلب للقيام بالحق الشخصي يتضمن طلباته المدنية.وطلب محامو المتهمين مزيد التأخير للاطلاع واعداد وسائل الدفاع فاستجابت المحكمة للطلب واجلت القضية بعد استشارة النياية العمومية التى فوضت النظر في التأخير.