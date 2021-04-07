   Farid - أول همسة  

راشد الخياري: احد معارف عكاشة والقصوري سربا لي المكالمة

Publié le Mercredi 07 Avril 2021 - 13:49 قراءة: 0 د, 27 ث
كشف النائب راشد الخياري في مداخلة ببرنامج " ميدي شو" الذي يبث عبر أمواج إذاعة موزاييك ان أن التسريبات التي قام بنشرها على صفحته والتي نسبها للإعلامية مايا القصوري، تتعلق ''برسائل صوتية بين مايا القصوري ومستشارة رئيس الجمهورية نادية عكاشة'.
وأضاف راشد الخياري " المحادثات جمعت الطرفين عبر تطبيقة ''واتساب'' مؤكدا أن ''أحد معارف السيدتين قام بتسريبها له".
وأكد راشد الخياري انه سينشر اليوم الاربعاء جزء جديدا من التسريبات الخطيرة والتي تشكل دليلا قاطعا على دور بعض الجهات في التدخل في رئاسة الجمهورية.





Commentaires


1 de 1 commentaires pour l'article 223787

Mnasser57  (Austria)  |Mercredi 07 Avril 2021 à 14h 32m |           
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