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في قضية حجز اطنان من الدرع الفاسد الافراج عن متهمين

Publié le Mercredi 07 Avril 2021 - 10:35 قراءة: 0 د, 35 ث
باب نات - صرح الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بسوسة الهادي خصيب لباب نات ان دائرة الإتهام بمحكمة الإستئناف بسوسة، قررت يوم أمس إحالة وكيل الشركة الموردة لأطنان من مادة الدرع الفاسدة التي تم حجزها بميناء سوسة، وموظفة بوزارة الفلاحة، ووسيط جمركي، على الدائرة الجنائية بمحكمة سوسة 1 ،لمقاضاتهم من أجل استغلال موظف عمومي لصفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره، والمشاركة في ذلك... مشيرا أن وكيل الشركة الموردة و الموظفة بوزارة الفلاحة كانا في حالة إيقاف على ذمة التحقيق في القضية وقد قررت دائرة الإتهام بمحكمة الإستئناف الإفراج عنهما من سجن ايقافهما.

وللاشارة فان الابحاث انطلقت اثر حجز اعوان الديوانة ل3 حاويات تحتوي على حوالي 72 طن من الدرع الفاسد تم توريدها من الهند وكانت ستروج بالسوق التونسية .

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