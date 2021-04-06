رئيس الجمهورية يوجّه دعوة لرئيس جمهورية النيجر لزيارة تونس

أجرى رئيس الجمهورية قيس سعيّد، ظهر اليوم الثلاثاء 6 أفريل 2021، مكالمة هاتفية مع رئيس جمهورية النيجر محمّد بازوم جدّد له خلالها تهانيه الصادقة بفوزه في الانتخابات الرئاسية في النيجر، بعد أن سبق أن وجّه إليه رسالة تهنئة بذات المناسبة.وذكّر رئيس الجمهورية بروابط الأخوة المتينة والتعاون المميز التي تجمع البلدين منذ نيلهما الاستقلال، وأشار إلى أنه إذ تعذّر عليه تلبية الدعوة لحضور مراسم حفل التنصيب إلا أنه يحدوه عزم قوي على العمل سويّا مع أخيه الرئيس النيجري لمزيد ترسيخ سنة التشاور والتنسيق، والارتقاء بعلاقات التعاون الثنائي إلى أفضل المراتب خدمة للمصلحة المشتركة للشعبين الشقيقين ولسائر بلدان القارة الإفريقية.من جانبه، أعرب الرئيس محمّد بازوم عن بالغ شكره لرئيس الجمهورية على تهانيه الأخوية، وأبدى استعداده التام لتطوير علاقات التعاون والشراكة مع تونس في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك. كما ذكّر بأن الانتخابات التي فاز بها هي الأولى من نوعها في بلاده، وبأن شعب النيجر عبّر عن إرادته الحرّة في إطار ديمقراطي سلمي وشفّاف.ووجّه رئيس الدولة دعوة لرئيس جمهورية النيجر لزيارة تونس، كما تلقى دعوة لزيارة "نيامي"، على أن يتم تحديد موعديهما في وقت لاحق.