وزارة أملاك الدّولة تسترجع عقارا دوليا فلاحيا بمعتمدية توزر يمسح 700 هك

استرجعت مصالح الإدارة الجهوية لأملاك الدولة والشؤون العقارية بتوزر اليوم الثلاثاء 06 أفريل 2021 عقارا دوليا فلاحيا يمسح جمليا 700 هك كائنا بمعتمدية توزر، والذي تمّ الاستيلاء عليه بصفة غير قانونية.وجرت عملية الاسترجاع بحضور كافة أجهزة الدولة المتداخلة وذلك على إثر تنفيذ قراري إخلاء صادرين عن والي الجهة.وقد تسلمت الإدارة الجهوية لأملاك الدولة والشؤون العقارية بتوزر العقار المذكور إلى حين إعادة توظيفه في الدّورة الاقتصادية في أسرع الأوقات.