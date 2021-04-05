   Om Kalthoum - أنساك  

وزارة أملاك الدّولة تسترجع عقارا دوليا فلاحيا بمعتمدية دقاش من ولاية توزر..

Publié le Lundi 05 Avril 2021 - 13:21 قراءة: 0 د, 22 ث
باب نات - استرجعت مصالح الإدارة الجهوية لأملاك الدولة والشؤون العقارية بتوزر اليوم الإثنين 05 أفريل 2021 عقارا دوليا فلاحيا يمسح جمليا 50 هك كائنا بمعتمدية دقاش من ولاية توزر، والذي تمّ الاستيلاء عليه بصفة غير قانونية.

وجرت عملية الاسترجاع بحضور كافة أجهزة الدولة المتداخلة وذلك على إثر تنفيذ 05 قرارت إخلاء صادرة عن والي الجهة.


وقد تسلمت الإدارة الجهوية لأملاك الدولة والشؤون العقارية بتوزر العقار المذكور إلى حين إعادة توظيفه في الدّورة الاقتصادية في أسرع الأوقات.



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