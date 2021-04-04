   Amina Fakhet - عيون القلب  

اسامة الخليفي :يوم 8 أفريل سننتخبو 3 أعضاء للمحكمة الدستورية ...وستنتصر الدولة بعيدا عن القراءات العدمية والمصلحية

Publié le Dimanche 04 Avril 2021 - 16:43 قراءة: 0 د, 39 ث
علق رئيس كتلة قلب تونس بالبرلمان أسامة الخليفي، اليوم الأحد 4 أفريل 2021، على الرسالة الذي وجهها رئيس الدولة إلى رئيس البرلمان راشد الغنوشي.
وقال الخلبفي "خط جميل جدا..رسالة متوقعة ستجد لها مكانا في متاحف الدولة".

وأضاف الخليفي، في تدوينة عبر صفحته الرسمية على الفايسبوك أن ارجاع القانون المتعلق بالمحكمة الدستورية للبرلمان كان متوقعا وقد تم ابلاغ نواب التيار الذين إقترحوا هذه التعديلات على أهميتها بأنه لن يتم قبولها من قبل الرئيس خاصة وأن شقيقه قد قال في وقت سابق إن المحكمة الدستورية ليست حلا.


واوضح أنه سيتم يوم 8 أفريل انتخاب الأعضاء صلب البرلمان و اعادة قراءة القانون وتعديله كما يحبذه الرئيس، مشددا على أن الدولة ستنتصر في الأخير فهي تعرف ما يصلح لها بعيدا عن القراءات العدمية والمصلحية في الأخير الأشخاص تزول وتبقي الدولة ولا خوف على تونس.


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