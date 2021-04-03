الغنوشي: لنجعل من 'الطيحة تنقيزة'

يحث المواطنين على الإقبال على التلقيح ضد كورونا والتسجيل عبر منظومة إيفاكس

طالب رئيس حركة النهضة ورئيس البرلمان راشد الغنوشي التونسيين على الإقبال على التلقيح ضد كورونا والتسجيل عبر منظومة إيفاكس، وذلك بعد تلقيه يوم الجمعة 2 أفريل 2021 الجرعة الأولى من التلقيح.وأضاف الغنوشي أنه لا وجود لأي أعراض بعد انقضاء ساعات من تلقيه للجرعة، كما لم يشعر بأي الم، ''لذلك لا وجود لأي مبرر للخوف من اللقاح''.وتابع الغنوشي " فلنقدم على هذا العلاج كبارنا وصغارنا رجالنا ونسانا.. الحمد لله العلاج متوفر ولا وجود لأي موجب للتخوف وهذا جزء من المشروع الوطني للنهوض ببلادنا وباقتصادنا وبسياحتنا ونجعل من 'الطيحة تنقيزة' والإقبال على الربيع والصيف بهمّة عالية .. إن شاء الله تتلقو الكل اللقاح وتتحسن وضعية بلادنا كلها..'يذكر أن عدد المسجلين في منظومة "ايفاكس" للتسجيل عن بعد في عملية التلقيح ضد كوفيد 19 بلغ أكثر من 819920 مسجل الى حدود الساعة الثانية بعد ظهر يوم الجمعة.وبلغ العدد الجملي للوفيات والإصابات بكورونا المكتشفة في تونس الى 1 أفريل 2021 بلغ على التوالي 8890 حالة وفاة و256931 إصابة، منذ ظهور هذا الوباء في تونس بداية مارس الماضي.