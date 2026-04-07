نواب: مناقشة الاتفاق الخاص بمقر مركز التميز الافريقي للاسواق الشاملة يأتي تشجيعا لديبلوماسية المقرّات

Publié le Mardi 07 Avril 2026 - 17:31
      
قال رئيس لجنة العلاقات الخارجية والتعاون الدولي وشؤون التونسيين بالخارج والهجرة، رياض جعيدان، طلبنا استعجال النظر ومناقشة مشروع القانون الأساسي المتعلق بالموافقة على الاتفاق حول مقر مركز التميز الافريقي للاسواق الشاملة على مستوى الجلسة العامّة، الثلاثاء، لأهميته، وتشجيعا لديبلوماسية المقرّات.

وأضاف أنّ لتونس من الامكانات ما يمكنها من احتضان عديد المنظمات الدولية والاقليمية، مشددا على أهميّة ذلك في اشعاع تونس على المستوى الدولي.


وأشار إلى أنّ تونس تتوجه نحوالفضاء الافريقي منذ سنوات عدّة، هذا الفضاء، الذي أصبح اليوم محل تنافس، من القوى العالمية ودول الجوار، خاصّة، وأنّ هناك توجه من الدولة التونسيّة نحوالديبلوماسية الافريقيىة إيمانا بأهمية البعد الافريقي للديبلوماسية التونسية.


وقال ان الجلسة العامة اليوم، على مستوى مجلس النواب، سيتيح للنوّاب الاستفسار بخصوص ما أعدته تونس للتموقع في افريقيا على المستوى الاقتصادي بالخصوص ولتعزيز حضورها في مختلف الهيئات والمنظمات الافريقية، وأيضا السوق الافريقية.

وابرز ان المهمّة الأساسية لمركز التميز الافريقي، تشجيع المبادرات الاقتصادية، خاصّة، في مجالات الشباب والمراة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة، وسيجمع خبراء متخصصين من كامل أنحاء أفريقيا.

ولفت إلى ضرورة استعداد تونس لتنفيذ اجندا 2063، التّي أعدها الاتحاد الافريقي بخصوص التنمية في القارّة، ولعب دور محوري في إطارها.
