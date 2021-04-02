الفيفا تدعم الجامعة بمبلغ قدره 11 مليون دينار للمساهمة في إنجاز مشاريعها

أدى طيلة هذا الأسبوع وفد من الإتحاد الدولي لكرة القدم تتقدمه سلين زيقول مديرة برنامج التطوير بالاتحاد الدولي لكرة القدم و أبيقال هايل ميشال منسقة برنامج التطوير بالفيفا وعيسى أمادو مستشار الاتحاد الدولي في الهندسة المعمارية ، زيارة إلى الجامعة التونسية لكرة القدم من أجل الإطلاع على مشاريع الجامعة التي هي في طور الإنجاز والمشاريع المستقبلية و العديد من برامج الجامعة المتعلقة بالتطوير .وفي إطار دعم الفيفا لمجهودات الجامعة في إنجاز مشاريعها التي سبق و ان أعلنت عنها، سيدعم الإتحاد الدولي لكرة القدم خزينة الجامعة بمبلغ قدره 11 مليون دينار لخلاص باقي أقساط نزل الجامعة ومركز الطب الرياضي الخاص بها وكذلك للمساهمة في إنجاز جملة من المشاريع المستقبلية .علما أن الفيفا لا تقدم دعما ماديا للجامعات إلا وفق شروط دقيقة و مضبوطة وبناء على تقديم ملفات تستجيب لكل الشروط المطلوبة .وكان وفد الفيفا اطلع أمس على مشاريع الجامعة التونسية لكرة القدم في طور الانجاز على غرار إتمام باقي أقساط نزل الجامعة وتجهيزه ومركز الطب وعلوم الرياضة الخاص بالجامعة وتجهيزه بالمعدات الطبية وشبه الطبية والمشاريع المبرمجة للسنوات القادمة ومن بينها إحداث وتشييد مصحة صغيرة خاصة بمداواة الأمراض السرطانية عند الأطفال.وكانت وزيرة الشباب والرياضة والادماج المهني بالنيابة سهام العيادي إستقبلت وفد الفيفا عشية أمس