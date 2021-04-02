العلوي: أقول لما يسمّى حفيّظ حفيّظ أن الجلوس مع ائتلاف الكرامة شرف لا نمنحه إلا لمن هو أهل له

هاجم الجمعة 2 أفريل، النائب عن ائتلاف الكرامة عبد اللطيف العلوي، الأمين العام المساعد لاتحاد الشغل حفيظ حفيظ الذي قال إن "ما يسمى ائتلاف الكرامة سيستثنى من الحوار الوطني.وقال العلوي " تعليق أخير على ما يسمّى ب"حفيظ حفيّظ"، الّذي يقول إنّ الاتّحاد لن يجلس مع ما يسمّى ب"ائتلاف الكرامة، الجلوس إلينا شرف لا نمنحه إلاّ لمن هو أهل له".وأضاف العلوي أن الاتّحاد يسوّق لحوار دون إقصاء واستدرك قائلا " لكنّه واقعيّا يبدأ بالإقصاء، لأنّه عرض على النّهضة أن يبدأ الحوار بجلسة أولى تجمع فقط النّهضة والكتلة الدّيموقراطيّة تحت إشراف الاتّحاد".وعلّق قائلا "نعم!! بهذه الوقاحة وقلّة الحياء! على أساس أنّ هؤلاء هم السّكّان الأصليّون للبلاد ونحن جالية أجنبيّة! أو على أساس العرس في دار بو الاتّحاد واحنا جايين باش نتعشّوا من غير استدعاء".