الغنوشي يتلقى الجرعة الاولى من لقاح كورونا

تلقى رئيس حركة النهضة ورئيس البرلمان راشد الغنوشي صباح اليوم الجمعة 02 أفريل 2021 بمركز التلقيح العمومي بأريانة الجرعة الاولى من لقاح مضاد لفيروس كورونا المستجدووجه راشد الغنوشي في بلاغ لرئاسة البرلمان نداء الى كل التونسيين بضرورة التسجيل في منظومة إيفاكس للحصول على التلقيح باعتباره وسيلة ضرورية للتخلّص من هذا الوباء العالمي وحتى نتعافى وتتعافى تونس واقتصادها.وأثنى رئيس المجلس على مجهودات الفرق الصحية في التصدي لهذه الجائحة، وكل من بذل جهودا للحصول على اللقاح، كما ترحّم على أرواح كل من فقدتهم تونس بسبب الكارثة الوبائية، متمنّيا الشفاء العاجل لكل المصابين.ويتمتع الغنوشي باحقية اللقاح نظرا لسنه لكن حصوله للجرعة الاولى يكشف زيف الادعاءات بانه تحصل على جرعات في السابق.